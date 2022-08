Incendies en Aveyron : la pluie au secours des pompiers

La colline plongeait dans la fumée. Mais pour le moment, les flammes sont éteintes. Tôt ce dimanche matin, la pluie est tombée près de Mostuéjouls (Aveyron). Les habitants ont alors pu regagner leur domicile. "On était soulagé pour les pompiers. Ça fait des jours qu'ils sont dans les flammes", confie une dame. Les conditions météorologiques sont en effet plus favorables avec un temps plus doux grâce à la pluie. Toutefois, cette dernière n'est pas suffisante pour aider les pompiers à éteindre l'incendie qui progresse toujours par endroit. Le feu persiste depuis sept jours. Samedi après-midi, alors qu'il était en passe d'être éteint, il s'est propagé par surprise à toute vitesse. Près de 600 hectares ont brûlé en quelques heures. Les habitants de Mostuéjouls ont dû évacuer pour la deuxième fois en une semaine. Certains ont été logés dans une brigade de la légion étrangère, comme ces touristes néo-zélandais. Ils ont dû quitter leur hôtel en seulement dix minutes. Au total, 1 250 hectares sont partis en fumée dans cet incendie toujours actif. TF1 | Reportage A. Cazabone, K. Gouiffès, I. Bornacin