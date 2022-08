Incendies en Bretagne : 24 heures de lutte contre les feux

Toute la nuit, les pompiers ont travaillé sans relâche. Dans le Morbihan, 75 hectares ont été brûlés. Une végétation très sèche et un vent tournant, c'est un cocktail redoutable pour une progression rapide. Par précaution, dès samedi soir, 300 campeurs ont été évacués à la hâte sur un parking de supermarché. Ils ont ensuite passé la nuit dans une salle polyvalente, comme c'est le cas de Jean-Luc, un habitué des vacances dans le Morbihan. Il a tout laissé derrière lui, ou presque. Pour les naufragés du feu, quelques bouteilles d'eau, des sandwichs et des crêpes ont été fournis par la mairie. Ce dimanche matin, la forêt d'Erdeven est encore fumante. L'incendie est désormais maîtrisé, mais les pompiers sont toujours sur place. Ici et là, il y a quelques feux de broussailles qu'il faut éteindre au plus vite. Des agriculteurs sont venus leur donner un coup de main. Ils arrosent les bords de route pour éviter la moindre reprise de feu. TF1 | Reportage A. Etcheverry, C. Diwo, Q. Danjou