Incendies en Bretagne : des habitants surpris par la vitesse du feu

Des flammes incontrôlables s'approchent dangereusement des maisons et prenant de panique les habitants. "J'ai eu un coup de téléphone en disant que la maison de notre fille qui brûlait. On est là, mais on ne peut rien faire", témoigne un père de famille. En seulement quelques minutes, le ciel devient totalement gris. Les pompiers savent que le feu avance vite. Si vite que certains n'ont rien pu faire. Une jeune fille était dans sa chambre lorsqu'elle a vu les flammes arrivées. "J'ai regardé par ma fenêtre et j'ai vu que le feu s'était enclenché. Du coup, j'ai directement couru vers ma mère. Ça m'a fait un choc et j'ai peur", raconte-t-elle. Le visage fermé, sa mère n'a qu'une crainte que le vent ne ravive le feu. Sa maison se trouve seulement à une dizaine de mètres de l'incendie. Un peu plus loin, un jardin a entièrement brûlé. Des habitants se sont mobilisés pour éteindre les dernières braises. Son propriétaire a eu de la chance. Avec l'aide des voisins, sa maison n'a pas brûlé. Samedi soir, les pompiers sont toujours en train d'essayer de maîtriser les flammes. En attendant, les habitants de la commune de Kergleven ont reçu l'ordre d'évacuer les lieux. TF1 | Reportage C. Diwo, Q. Danjou