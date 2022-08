Incendies en Bretagne : le feu progresse toujours à Kergleven

De nombreux camions de pompiers sont encore mobilisés, car le vent souffle toujours fortement sur la commune de Kergleven. Si le feu n’est pas maîtrisé dans l’endroit où le 20h s’est rendu, d’autres départs ont pu être éteints dans le département. On compte pas moins de quinze départs de feu. C’est un nombre qui interroge beaucoup. D'ailleurs, on a pu discuter avec de nombreux habitants, qui se posent tous cette question : quelle est l’origine de ces départs de feux ? Sont-ils accidentels ou criminels ? TF1 | Duplex C. Diwo