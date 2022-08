Incendies en Bretagne : le point sur la situation

Ce samedi soir, la situation est encore très préoccupante. Un épais nuage de fumée est toujours présent dans le secteur du Morbihan. Beaucoup d’engins de pompiers sont également mobilisés. Le feu est accentué par un vent qui souffle énormément. Ce qui rend la tâche des pompiers, mobilisés sur le secteur du départ de feu à Kergleven (Locoal-Mendon), très compliquée. La commune est comme prise en étau par les flammes, d’un côté et d'autre des départs d’incendie. Pas moins de cinq camions-citernes sont mobilisés à faire des aller-retour, d’un bout à l’autre de la commune. Et ce qui rend également la tâche des pompiers très compliquée, c’est qu’il y a plusieurs départs de feu dans le département. Donc, il leur faut faire des choix car chaque engin mobilisé sur ce départ de feu à Kergleven, c’est un de moins sur les autres incendies en cours. TF1 | Duplex C. Diwo