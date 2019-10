Incendies en Californie : 100 000 personnes évacuées

Depuis 48 h, la Californie et ses mille pompiers mobilisés revivent le cauchemar d'incontrôlables incendies. Deux personnes ont perdu la vie, en tentant de sauver leur habitation, et plus de 100 000 ont été évacué en urgence. 3 000 hectares sont déjà partis en fumée. Le feu est encore loin d'être maîtrisé, à peine 20% seraient sous contrôle, selon les dernières informations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.