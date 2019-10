Incendies en Californie : cent mille personnes évacuées et des centaines de milliers d'autres privées d'électricité

En Californie, le feu progresse dans la région de Los Angeles. Trois principaux foyers d'incendie ont contraint cent mille personnes à quitter leurs habitations. De plus, une mesure de prévention a également privé des centaines de milliers d'autres de courant. Les Californiens sont paniqués par la situation. En effet, même si les vents semblent se calmer, le combat au sud de l'Etat est encore loin d'être gagné. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.