Incendies en Californie : des chevaux sauvés in extremis

Aux États-Unis, la Californie n'en finit pas de lutter contre les flammes. Le dernier grand incendie ravage l'est de Los Angeles depuis maintenant plusieurs jours, avec ses moments de désolation, mais aussi ses belles histoires. Comme celles des chevaux d'un ranch qui ont été sauvés in extremis. Les détails avec notre correspondante, Amandine Atalaya. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.