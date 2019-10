La Californie ravagée par les incendies : des évacuations au cœur des flammes

Dans le nord de San Francisco, plus de 12 000 hectares sont déjà partis en fumée. Deux millions de personnes sont privées d'électricité. Les habitants regardaient désespérément le brasier que personne n'arrive à contrôler. Les pompiers ont procédé aux dernières évacuations. Cette brigade lutte depuis 32 heures non-stop, mais des vents à 130 km/h ont encore aggravé la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.