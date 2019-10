Incendies en Californie : les pompiers concèdent une forme d'impuissance

En Californie, le travail pour les soldats du feu est monstrueux. Les rafales y soufflent à plus de 100km/h par intermittence, alors que neuf brasiers importants ne sont toujours pas maîtrisés. Les pompiers concèdent une forme d'impuissance. Au total, 12 000 hectares ont déjà brûlé, 180 000 évacuations sont en cours, et le feu n'est contenu qu'à 10%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.