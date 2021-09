Incendies en Californie : les pompiers emballent un séquoia géant pour le sauver

En Californie, les habitants du secteur ont tous été évacué. Mais les incendies sont encore loin d'être contenus. Ils ont déjà brûlé 25 000 hectares. Tous les efforts des pompiers se portent désormais sur la végétation. En effet, l'un des 13 feux qui ravagent actuellement cet État de l'Ouest américain touche la Parc national de Sequoia et ses 2 000 arbres géants, les plus hauts du monde. Les pompiers ne ménagent pas leur peine pour protéger ces arbres des flammes. Ils déclenchent des feux préventifs et surtout, enveloppent les plus fragiles de papier aluminium ignifugé. Sécurité maximale notamment autour du Général Sherman, le sequoia considéré comme le plus imposant au monde. Pour le moment, un seul arbre a brûlé. Un exploit vu l'état du parc autour. Grâce au travail d'anticipation des pompiers qui avaient débroussaillé et brûlé les herbes au pied des séquoias. Mais grâce aussi à la nature des géants eux-mêmes. Après cette succession d'incendies, le gouverneur de la Californie vient d'annoncer un grand plan de 13 milliards d'euros afin de lutter contre la sécheresse et le changement climatique. Joe Biden lui aussi devrait investir massivement sur ces questions dans un pays de plus en plus frappé par les catastrophes naturelles.