Incendies en Californie : un village entièrement ravagé par les flammes

Greenville est rayé de la carte. Cette localité de 800 habitants de l'État de Californie a été réduite à néant par les flammes. Pratiquement, tous les bâtiments ont été rasés. "Nous avons perdu Greenville ce soir. Et il n'y a tout simplement pas d'autres issues", regrette Doug Lamalfa, représentant au Congrès américain pour la Californie (États-Unis) - Parti républicain. C'est un mur de feux qui a ravagé cette ville en moins d'une nuit. Plus de 100 000 hectares étaient partis en fumée sous les yeux impuissants des pompiers. Et certains habitants ont cru vivre leurs dernières heures. "Tout d'un coup, le vent s'est levé et a soufflé des braises. J'avais de la fumée dans les yeux, de l'eau dans le visage. Tout ce que je sais, c'est qu'ensuite, j'étais cerné par les flammes", évoque un habitant. La tâche est compliquée pour les pompiers car beaucoup de résidents ont refusé de quitter leurs maisons. La police a dû intervenir pour les forcer à évacuer. "J'ai décidé de rester et d'attendre pour voir ce qui se passe", dit un autre habitant du village. Par miracle, aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Mais le feu est encore loin d'être éteint, attisé par des vents violents et une sécheresse continue. C'est le plus grave incendie que la Californie ait connu depuis trois ans.