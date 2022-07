Incendies en Gironde : Comment des familles d’un camping luttent contre le feu

Selon notre reporter, c'est le système D depuis sept heures du matin. On comprend tout avec les images de notre caméraman. On y voit des habitants prélever de l'eau dans un puits pour éteindre des cendres. D'ailleurs, il y a encore des flammes depuis plusieurs nuits. Des flammes à plusieurs mètres de hauteur sont éteintes par des habitants. Ces derniers préfèrent rester en appui aux pompiers, qui sont eux, à quelques kilomètres de là. Une habitante nous décrit comment éteindre les feux : "Regardez ! On a coupé un mou. On essaie d'appuyer sur le feu pour le repousser sur la partie qui a brûlé pour éviter qu'il ne gagne plus loin. Ensuite, on en est au stade où on a éteint le feu et on est allé prendre de l'eau pour arroser avec un seau, avec des amis qui sont venus nous aider et on essaie de faire ce qu'on peut”. Toujours d'après elle, le plus compliqué c'est la nuit. Et pour cause, il va falloir continuer à effectuer cette surveillance, alors que les feux sont loin d'être maîtrisés. TF1 | Duplex F-X. Ménage