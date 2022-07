Incendies en Gironde : des feux vraiment hors norme ?

Ce feu parait inarrêtable. Malgré un dispositif exceptionnel, il n'est pas maîtrisé et a ravagé plus de 10 000 hectares. Depuis mardi, c'est un record pour la Gironde, mais cela reste un fléau récurrent en France. Avec ses 16,9 millions d'hectares de forêts, la métropole a toujours été particulièrement vulnérable, comme l'explique Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. En 2003, de violents incendies embrasent les Massifs des Maures dans le Var, causant la disparition de quatre personnes. Plus de 2 000 hommes ont dû intervenir pour maîtriser les feux à l'époque. Pour la première fois, les autorités des renforts à l'étranger. Avec plus de 70 000 hectares brûlés dans le sud et en Corse, le bilan de l'été 2003 est considéré comme l'un des plus destructeurs, après celui de 1976 en Charente-Maritime. Coincé entre la forte de la Palmyre et l'océan, des centaines de vacanciers sont évacués par bateau. Les incendies en 1976 ont brûlé 80 000 hectares, un triste record. Mais l'année 1949 va marquer les mémoires. À Saucats, au sud de Bordeaux, les flammes ravagent en quelques jours 50 000 hectares de pin, 82 personnes perdent la vie. Il reste à ce jour l'incendie le plus meurtrier. TF1 | Reportage C. Abel, C. Marchand, J. Labrouche