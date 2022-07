Incendies en Gironde : François-Xavier Ménage nous explique pourquoi ce n'est pas fini

C’est un travail colossal et chirurgical que commencent maintenant les pompiers. Surveiller une surface qui fait quatorze kilomètres de long et quatorze kilomètres de large. Avec des pelles, sur les images, on voit deux pompiers qui sont en train d’étouffer des fumerolles. Et il y en a des centaines, rien que sur le terrain sur lequel ils se trouvent. Ce travail extrêmement méticuleux va encore durer pendant des jours et des jours. Pour bien comprendre les enjeux, on avait encore, il y a quelques instants, une écorce d’arbre qui est toujours en train de se consumer. L’important dispositif de pompiers va donc continuer. Il y avait 2 000 hommes sur le terrain jeudi et 1 800 ce vendredi 22 juillet. Le dispositif va rester sensiblement le même, nous dit la préfecture. Dans le ciel également, il y aura encore des Canadairs pour continuer à surveiller et à s’assurer qu’il n’y aura pas de nouveaux départs de feu importants. TF1 | Duplex F.X. Ménage