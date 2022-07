Incendies en Gironde : immersion au coeur du feu

Combattre le feu par le feu. Allumer un incendie pour en arrêter un autre, c'est la spécialité de ce détachement. Ces hommes en jaune ont brûlé une petite parcelle de la forêt pour contrer le brasier qui se dirige vers eux. Ils progressent mètre par mètre, plongés dans une fumée dense pendant des heures. Malgré leur expérience, ces soldats du feu spécialisés sont unanimes : le brasier est particulièrement difficile à contenir et la végétation ne facilite pas leur combat. La technique est rarement utilisée dans la région, mais ils n’ont plus le choix face à la virulence de l’incendie. Chaque heure qui passe, le feu gagne du terrain. Mais sur cette zone de plus en plus étendue, il est impossible d’être partout. À chaque intervention, ils répètent le même scénario : les flammes à peine éteintes, il faut déjà recommencer. L’air imprégné de fumée rend le largage aérien quasiment impossible, par endroits. Les pompiers au sol sont alors seuls à affronter les flammes. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Jouanneau, H. Massiot