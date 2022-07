Incendies en Gironde : la lutte infernale des pompiers

Notre reporter nous montre comment les soldats du feu travaillent depuis plusieurs jours. Sur les images prises par notre cameraman, on voit que c’est particulièrement très compliqué d'avancer dans la forêt. Il y a un départ de feu depuis plusieurs heures. Mais les pompiers n’hésitent pas à détruire des arbres pour pouvoir progresser. Évidemment, ce sont des moyens conséquents qui sont mis en place, avec l'idée de protéger le maximum d’habitations qui sont isolées à chaque fois. Et ce sont les soldats du feu qui s’approchent le plus possible des maisons pour les protéger. On voit encore des soldats du feu évoluer. Ce sont des pompiers qui viennent de toute la région et parfois même bien au-delà. TF1 | Duplex F.X. Ménage