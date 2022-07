Incendies en Gironde : le feu progresse toujours

Du haut de la célèbre dune du Pilat, d'épaisses fumées. Le gigantesque incendie de la Teste-de-Buch n'est toujours pas maîtrisé, même s'il ne progresse plus. Ce qui inquiète surtout les pompiers, c'est ce qui se passe à 50 km de là. Le feu à Landiras s'étale désormais sur près de 42 km. Un feu incontrôlable que ne parviennent pas à contenir les 700 soldats du feu et qui menace désormais les villages de Tuzan et de Saint-Symphorien. En l'espace d'une nuit, 1 000 hectares ont brulé et 6 000 hectares étaient déjà partis en fumée. De cette partie de forêt, il ne reste plus rien. Les autorités ne sont guère plus optimistes pour la suite. Un vent venu du Nord est attendu dans les prochaines heures. Au total, 12 000 personnes ont été évacuées et aucun blessé n'est pour l'instant à signaler. Pour empêcher tout nouvel incendie, des pare-feux sont consolidés, comme ici, près de Biscarrosse. Des renforts arrivent de tout le pays. Ce samedi matin, 37 pompiers du Nord sont partis pour Landiras, la priorité absolue pour les secours. TF1 | Reportage A. Etcheverry, L. Merlier