Incendies en Gironde : le minutieux travail des enquêteurs

L'incendie de Landiras est parti de cette zone, au bord de la départementale. Triste vision pour le maire de la commune, Jean-Marc Pelletant. "C'est la désolation", confie-t-il. Le sourire est forcé, car la semaine dernière, un incendie est déjà parti du bord de cette même route. "Un départ de feu qui a consumé une dizaine d'hectares. On pensait que c'était fini et six jours après, à un kilomètre d'intervalle, un deuxième départ de feu qui est toujours en activité", rajoute le maire. Quelle est l'origine de cet incendie qui a ravagé 6 000 hectares ? Le parquet de Bordeaux privilégie la piste volontaire. Depuis mercredi, les techniciens en identification criminelle réalisent des prélèvements, à la recherche d'ADN par exemple. Pour identifier un suspect potentiel puis le retrouver, les investigations s'annoncent complexes. "C'est un territoire très rural, quasi-exclusivement en zone boisée. Ce qui ne nous permet pas de disposer d'éléments de vidéosurveillance ou alors très peu", explique le chef d'Escadron Erika Escalin. Aux alentours, des départs de feu se multiplient. Les pompiers en ont recensé cinq entre le 7 et le 14 juillet. TF1 | Reportage B. Guenais, G. Vuitton