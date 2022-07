Incendies en Gironde : les pompiers ont-ils suffisamment de moyens ?

Les habitants de cette commune se demandent si les pompiers disposent de ressources suffisantes. La situation que connaît le département est hors normes parce que les pompiers doivent lutter contre deux incendies de grande ampleur, toujours incontrôlables en même temps. Il n'est pas possible de mobiliser tous les hommes au même endroit. Il faut répartir l'usage des Canadair et des Dash sur les deux zones. Même si la plupart des pompiers de Gironde sont mobilisés sur ces feux, on ne peut pas vider les casernes puisqu'il faut assurer les urgences du quotidien. C'est pourquoi le rôle des renforts est absolument essentiel. D'ailleurs, de nouveaux renforts venus de toute la France sont attendus dans les prochains jours pour prêter main-forte aux soldats du feu qui luttent depuis quatre jours maintenant. TF1 | Duplex L. Merlier