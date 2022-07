Incendies en Gironde : les pompiers racontent leur combat

L'immense panache de fumée menace toujours, mais rien ne semble entamer la détermination de ces pompiers. Dans l'équipe, Marjorie Clément et Bénédicte Legendre sont en première ligne depuis deux jours. Issues du SDIS 33, ces deux femmes viennent de Bazas, situé à 30 km de l'incendie. À 21 ans, c'est le tout premier feu de Marjorie. Elle est impressionnée par l'ampleur des flammes, mais reste déterminée à agir. Pour le caporal Legendre, originaire du bassin d'Arcachon, les feux qui ravagent la région sont un déchirement. Elle est vraiment touchée. "L'endroit où je vis et travaille est en train de brûler. Ça fait beaucoup en termes d'émotion, de sensation et de sentiment", confie-t-elle. À l'autre bout du département, le sergent Emmanuel, de la base aérienne 120 en Gironde, a lutté toute la nuit de jeudi à vendredi. Il vit dans le bourg de Cazaux. Ce soldat du feu a évacué ses enfants avant de combattre les feux. Après des heures de travail, les pompiers sont tous fatigués. Mais ils ne renoncent jamais. À tout juste 30 ans, le capitaine Xavier est à la tête d'un détachement de 57 sapeurs-pompiers. Une unité spécialisée dans le déploiement des retardants que nous avions filmée en action. Habitué des feux de grande ampleur, il s'étonne du mouvement de solidarité. Novices ou aguerris, ils sont près de 1 000 pompiers mobilisés sur ces incendies. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Derre