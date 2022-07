Incendies en Gironde : les prochaines heures décisives

Il y a encore quelques jours, 400 habitants vivaient dans la commune de Guillos (Gironde). Un village fantôme abandonné, où seuls désormais les pompiers ont le droit de circuler pour protéger les habitations. Car au loin, on aperçoit d'épaisses fumées. Le feu n'est qu'à quelques centaines de mètres de là, et il continue son inexorable avancée. Cela fait six jours que les soldats du feu luttent sans relâche contre ces deux gigantesques incendies. Plus de 11 000 hectares sont partis en fumée, l'équivalent de la surface de Paris, et cela va continuer. Jusqu'à présent, le feu progresse vers le sud-ouest et se dirige désormais vers le nord-est. Des vents parfois violents ajoutés à des températures pouvant atteindre les 44 degrés. Le lundi 18 juillet, le cocktail sera explosif. Les 2 000 habitants de Cabanac-et-Villagrains ont été priés de quitter les lieux dans l'après-midi du 17 juillet. D'autres évacuations devraient suivre dans les prochaines heures. Les secours doivent donc se réorganiser, mais là encore, le vent va compliquer leur travail. Sans bombardiers d'eau, l'effort devra donc se porter sur les 1 200 soldats du feu. Des pompiers déjà épuisés par six jours de lutte contre les flammes. TF1 | Reportage A. Etcheverry, L. Ponsatte