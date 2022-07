Incendies en Gironde : un village en cours d'évacuation

Nos journalistes sont sur la commune de Cabanac-et-Villagrains où les gendarmes sont en train de réaliser des évacuations préventives. Accompagnés d'une élue qui connaît bien le secteur et qui peut les guider, les agents des forces de l'ordre sont en train d'essayer de convaincre un couple de partir de chez eux. La dame refuse de quitter les lieux et nous explique ses raisons. "On nous demande d'évacuer tout simplement. Je n'ai pas de lieu où aller donc voilà. On nous propose un lieu à Saucats, c'est très bien, je comprends très bien et je respecte le travail qu'ils font. Mais pour l'instant, non, je ne pars pas. Je reste chez moi. Si d'ici un quart d'heure, ça se dégrade, je partirai de moi-même”, déclare-t-elle. Les riverains sont inquiets, mais la tâche est difficile pour les gendarmes. Les évacuations sont nécessaires, car les fumées de l'incendie sont en train d'arriver sur la commune. TF1 | Duplex B. Guénais, A. Vieira