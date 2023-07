Incendies en Grèce : 30 000 personnes évacuées

Dans le terminal de l'aéroport de Rhodes, des milliers de touristes dorment à même le sol. La plupart y ont passé la nuit dans des conditions précaires. Tous espèrent quitter l'île le plus rapidement possible, mais les nouvelles sont parfois mauvaises. Les écoles voisines se sont transformées en dortoir de fortune. Plusieurs gymnases ont été réquisitionnés. Trente mille personnes ont été évacuées au total. De la nourriture est distribuée aux touristes. Chacun garde en mémoire des instants éprouvants. Ils ont peur des incendies incontrôlables aux portes de l'hôtel samedi après-midi. Certains vacanciers étaient en maillot de bain. Les sirènes retentissent. Ils doivent alors se rassembler à l'entrée de leur hôtel et attendre des bus. Problème, les routes sont saturées, parfois fermées à la circulation. Partir coûte que coûte, y compris par la mer dans des navettes affrétées par la sécurité civile. Une évacuation massive qui va durer une partie de la nuit à quelques mètres des flammes. Les incendies sont incontrôlables. Dans la ville de Lindos, des quartiers entiers sont touchés par les flammes. Les maisons brûlent devant des habitants qui se sont sentis, eux aussi, impuissants. Touristes comme habitants se sont réfugiés dans des abris de fortune. Dimanche soir, plusieurs centaines de touristes français ont pu rentrer sur le territoire. Certains ont perdu leurs bagages, mais ils sont sains et saufs. L'évacuation de tous les touristes de Rhodes devrait encore durer plusieurs jours. TF1 | Reportage L. Romanens, K. Yousfi, T. Valtat