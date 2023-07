Incendies en Grèce : des milliers de touristes évacués

Sur les routes, des milliers de touristes fuient les flammes. En maillot de bain, avec quelques affaires à la main, ils se dirigent vers une zone sécurisée. Les autorités multiplient les messages d'alerte. Les pompiers semblent dépassés par la situation. Sur le bord de la route, les pompiers aperçoivent une touriste française avec sa valise. Elle est seule et ne bouge plus. Ils lui demandent de monter dans la voiture. Ils descendent de leur véhicule d'intervention pour la raisonner. La plupart de ces touristes résidaient dans deux stations balnéaires de Kiotari. Lindos et Rodos sont des résidences de vacances menacées par les flammes, ce soir du samedi 22 juillet. Tous s'enfuient, emportant avec eux quelques affaires. Le feu est sur la hauteur de la montagne voisine. Pour évacuer les vacanciers, 30 bus ont été affrétés sur les lieux, en urgence. Une jeune touriste est encore sous le choc. L'incendie a débuté il y a cinq jours. Les moyens de lutte semblent, aujourd'hui, dérisoires. Cinq hélicoptères et 173 pompiers en total tentent d'éteindre cet incendie de forêt. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens