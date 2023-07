Incendies en Grèce : le combat acharné des pompiers

Comme une tornade qui s'approche dangereusement des villages. Un nuage de fumée titanesque se propage très vite sous les yeux des pompiers tout juste arrivé en renfort d'Athènes. Ils ne connaissent pas la zone, les habitants doivent les guider. L'attente est interminable pour les habitants. Contre l'avis des pompiers, ils décident de partir. "On va y aller tout seul, on ne peut pas attendre, nos villages vont brûler sinon", déclare un habitant. À bord des voitures, des volontaires partent à l'assaut des flammes et s'organisent avec ce qu'ils peuvent. "On doit couper les arbres, arroser avec de l'eau, on doit tout faire nous-même. Il n'y a personne. Les pompiers sont de l'autre côté, juste avec des tuyaux et de l'eau, mais il n'y a pas d'avions. J'ai peur, nos maisons, nos familles sont là et on ne sait pas quoi faire", s'exprime un des habitants. Seuls face aux flammes, les habitants comptent rester toute la nuit pour protéger leur village de plus en plus menacé. TF1 | Reportage J. Quancard, D. Pires, S. Roland