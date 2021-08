Incendies en Grèce : le point sur la situation

Notre envoyée spéciale Léa Merlier est à Thrakomakedones, à une vingtaine de kilomètres au Nord d’Athènes. La région a reçu la consigne d’évacuer vendredi soir. Pourtant, en traversant plusieurs villages ce samedi matin, elle a remarqué que les rues étaient très loin d’être désertes. Certains habitants ont passé la nuit sur place, mais d’autres sont arrivés dès la première heure. On peut d’ailleurs apercevoir un groupe venu arroser les arbres, les jardins ou les maisons pour éviter à tout prix que les foyers reprennent. La situation est plutôt calme pour le moment, très loin des images de grands brasiers de la veille au soir. Néanmoins, le temps change très vite et le vent est encore plus important. Par ailleurs, les températures sont toujours en train de grimper.