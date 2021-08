Incendies en Grèce : les pompiers français sur le front

Entourés par les flammes, les pompiers français luttent sans relâche au Nord d'Athènes. Dans la région, ce sont près de 8 000 hectares qui ont brûlé en quelques jours. Si depuis samedi, le brasier semble maîtriser. Le danger est toujours réel. “On a l'impression que notre travail est peut-être inutile. Il n'y a pas de flamme, ce n'est pas l'image qu'on a du pompier. Par contre, un feu qui repart sur une zone verte comme ça, derrière on a des milliers d'hectares qui reprennent “, décrit le lieutenant Oscar Nystrom. Mission du jour : déblayer cette zone difficile d'accès. La terre est encore chaude et les cendres fumantes menacent toujours. “On est en train de faire apparaître la terre pour dégager l'humus pour enlever ce qui a brûlé pour éviter qu'il y ait une propagation avec les braises qui couvrent dessous”, explique l’adjudant Fabien Bois. Des renforts nécessaires pour les pompiers grecs en sous-effectif. “Je suis très fatigué, ce sont des journées difficiles”, dit le major Yanis Sidiropoulos. Mais l’appuie le plus important pour la Grèce vient du ciel. Trois canadairs français sont engagés. Toute la journée, ils enchaînent les missions sur les multiples foyers du pays une lutte particulièrement difficile. Car “la chaleur est très forte, le vent est fort. Ce sont des conditions terribles pour le feu”, selon Nicolas Dauber, instructeur commandant de bord. “Ces mégas feux, on ne les arrête pas avec les moyens. Donc, il va falloir gérer le plus urgent”. Ces trois Canadairs “s'apprêtent à repartir vers Eubée. C'est là-bas que la situation est la plus incontrôlable. Le feu a déjà brûlé près de la moitié de l'île. En ce moment même, des centaines de personnes sont en train d'être évacués”, rapporte notre envoyée spéciale Léa Merlier.