Incendies en Grèce : les secours dépassés par l'ampleur des feux

Contexte en 3 paragraphes.Les unes après les autres, les maisons sont comme dévorées par les flammes. Dans la nuit du vendredi à samedi, dans une ville au sud-est d'Athènes, les habitants ont dû abandonner leurs maisons. À part la mer, il n'y avait pas eu d'issue possible. Des centaines de personnes ont été évacuées en emportant le strict nécessaire. Des malades, des familles entières et des touristes ont été récupérés par un bateau de sauvetage. C'est le cas notamment du Français Chris Vassy qui reste ébahi devant l'ampleur du drame, "C'était flippant, angoissant de voir ce feu arriver, voir tout brûlé". Partout dans le pays, une soixantaine d'incendies sont toujours actifs. Près d'Athènes face à des flammes de plusieurs mètres de haut, les habitants, impuissants, se relaient. Munis de lances à incendie, ils tentent d'éteindre le feu. Mais les flammes reprennent à nouveau, aidées par un vent violent et un sol brûlant. Au-dessus d'eux, les hélicoptères bombardiers d'eau multiplient les largages, soutenus par trois canadairs français. Mais ce n'est pas encore suffisant. De retour dans leurs villages, les habitants constatent, désemparés, que leurs maisons sont en ruine et leurs terrains calcinés. "Nous sommes partis d'ici avec le cœur lourd. Maintenant que nous sommes revenus, c'est encore pire". Pour venir en aide aux sinistrés, la Croix-Rouge grecque distribue des biens de première nécessité. Les dons affluent de tous les pays.