Incendies en Grèce : quand les habitants s'improvisent pompiers

À bout de bras, ils portent une lance à incendie. Mais aucun n'est pompier. “On fait tout pour sauver les habitations”. Ces volontaires sont arrivés très tôt ce matin avec un objectif : empêcher les feux de repartir. “Je ne les connais pas du tout, ils sont venus tous ensemble. Je viens de les rencontrer, j'ai vu qu'ils avaient besoin d'aide”. Dans toutes les rues, les mêmes scènes de solidarité, avec parfois, les outils ramassés en chemin. Mais les coupures d'électricité et d'eau compliquent les opérations. “Il n'y a pas d'eau. On a tiré le tuyau d'arrosage pour éteindre nous-mêmes, mais finalement on n'avait pas d'eau”. Les habitants se sentent abandonnés face au manque de moyens des autorités. “Il n'y avait pas beaucoup de pompiers sur place. “Je suis venu avec mes enfants pour que l'on essaye d'éteindre le feu nous-mêmes”. Dans le village, un seul camion de pompiers surveille les reprises de feux. Les autres sont partis sur de nouveaux foyers. “On est inquiet, parce que le vent change de direction et on doit changer de lieu tout le temps. Ça fait trois jours qu'on n'arrête pas de faire des opérations, c'est vraiment difficile. Mais on va se battre”. “L'incendie du vendredi n'a épargné presque aucune maison dans le secteur. Alors que la situation semblait maîtrisée ce samedi, un nouvel incendie s'est déclaré dans la zone. Il est immense comme. En quelques minutes, le ciel bleu s'est recouvert d'épaisses fumées. Des canadairs et des hélicoptères sont engagés. C'est un nouveau combat contre le feu qui débute et qui devrait durer au moins une bonne partie de la nuit”, rapporte notre journaliste sur place.