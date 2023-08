Incendies en Grèce : retour dans un village détruit

Le long des rues, des carcasses de voitures, des ruines noircies et surtout le silence... Cela fait dix jours que le quartier de Loutraki est figé. Tous les habitants ont déserté, ou presque. La nuit de l'incendie, Vassilis a tout fait pour protéger sa maison, seul. Le combat a été inégal, plus de 70 maisons ont été détruites. Sur les hauteurs de la station balnéaire, Michaël et sa famille font partie des chanceux, mais ils ne reconnaissent plus leur quartier. Ils ont été autorisés à revenir, une fois les habitations inspectées par les autorités. Des triangles de couleur ont été tracés sur les façades, vert si la maison est habitable, jaune si elle doit être réparée et rouge pour indiquer qu’elle sera détruite. Les terrains en friche avec la végétation mal entretenue ont favorisé la propagation du feu. Les compensations se font attendre. Pour chaque maison détruite, le gouvernement a pour l’instant promis une aide de 10 000 euros. TF1 | Reportage L. Merlier, F. Maillard, H. Massiot