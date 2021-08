Incendies en Grèce : une journée avec les pompiers français

En quelques minutes à peine, les flammes sont aux portes de cette maison. Démunis, les habitants tentent eux-mêmes d’arrêter le feu. Une nouvelle intervention pour les pompiers français. Ils arrivent juste à temps. Les soldats du feu opèrent dans cette région depuis maintenant trois jours. Leur mission : empêcher les reprises de feu. Ils n'ont pour la plupart jamais travaillé ensemble et viennent de différentes unités spécialisées en feu de forêt. Ici, ils s'attaquent même aux plus petites flammes. L'objectif : qu'elle ne se transforme pas en un nouveau brasier incontrôlable. Entre deux interventions, ils profitent d'un petit moment d'accalmie. Pour certains, c'est leur première mission à l'étranger. “C'est une expérience formidable, c'est exceptionnel ! Avec la plupart des mecs qu’il y a derrière et les femmes, on ne se connaissaient pas il y a huit jours et on a créé un groupe”. Des liens qui se créent aussi avec les habitants. C'est ici que se ressemblent les pompiers français. C'est un point stratégique, parce que ça leur permet de partir très rapidement sur les différentes reprises qui ont eu lieu un petit peu partout autour de la zone. La pause est de courte durée. Un nouveau feu s'est déclaré au sommet de cette colline qu’il faut escalader avec 30 kilos de matériel sur le dos. “On est en début d'après-midi, le vent est en train de se lever, donc, il faut aller très vite”. La région est encore sous haute surveillance. Les pompiers devraient rester sur place encore une semaine au moins.