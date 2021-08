Incendies en Grèce : une nouvelle journée sous les flammes

Des arbres carbonisés sur des kilomètres, une terre brûlée, une forêt de bois morts... Plus de 56 000 hectares sont parties en fumée dans toute la Grèce. Au nord d'Athènes, la ville de Thrakomakedones, dans la région nord-est de l'Attique, a été durement touchée par les flammes. Dans cette localité de 5 000 habitants, si certaines maisons ont été épargnées, d'autres sont désormais calcinées. Ce patron constate, désemparé, les dégâts de son entreprise. "Le feu avançait. La police est arrivée. Elle nous a ordonné de partir. C'est terrible. C'était impossible d'avancer sans une lampe torche car tout était plongé dans le noir à cause de la fumée." À 200 km d'Athènes, c'est sur l'île d'Eubée que le feu est le plus destructeur. Les flammes sont tellement hautes qu'elles cachent le ciel, plongeant des villes entières dans une lumière incandescente. Les habitants luttent sans l'aide des pompiers avec des moyens dérisoires. Ils n'ont que de simples tuyaux d'arrosage pour faire face à un brasier qui progresse toujours plus vite.