Incendies géants au Canada : 122 000 hectares brûlés

Des airs d'une autre planète. À la radio, les habitants du comté d'Edson sont invités à évacuer immédiatement. Toute la nuit, des files de voitures interminables ont été observées sur l'autoroute. Au total, 25 000 personnes ont quitté leur domicile. Plusieurs provinces du Canada sont concernées par les incendies. L'Alberta est la plus touchée : une centaine de feux de forêts et de broussailles sont en cours, 34 sont incontrôlables à cause du vent. Du ciel, un pilote d'hélicoptère aperçoit des foyers partout. La province est en état d'urgence. Dans une vidéo amateure, les secours interviennent sur le bord d'une route qui mène à Edmonton, la principale ville de l'Alberta. "Nous avons 67 personnes qui sont à pied d'œuvre ici, à Edson. Le temps va jouer contre nous dans les prochains jours. Le vent ne va pas aider sur le travail au sol", s'exprime Conroy Sewepagaham, pompier. Le printemps est très sec. Depuis mercredi, les températures sont entre 15°C et 20°C supérieures aux moyennes de saison. "Nous présumons que la grande majorité de ces incendies est d'origine humaine. Ça peut venir de véhicules sur les autoroutes, de feu de camp, d'une cigarette jetée par la fenêtre", déclare Danielle Smith, Première ministre de l'Alberta. TF1 | Reportage Y. Hovine, C. Marchand, C. Cazilhac