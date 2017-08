Plus de 2000 hectares de maquis ont brûlé dans la nuit de vendredi à samedi. Les fortes de rafales de vents, piquant à plus de 100 km/h, ont amplifié les flammes. La situation s’est calmée samedi soir. Les pompiers de la région l’affirment : « On a évité le pire ». Aucune victime n’est à déplorer, ni aucune habitation n’a été touchée.