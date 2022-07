Incendies : la catastrophe en chiffres

Des flammes de 25 mètres de haut, des arbres calcinés à perte de vue... Dans les Landes, les deux incendies continuent leur progression fulgurante. Plus de 10 200 hectares brûlés, une surface impressionnante, comparable à celle de la ville de Paris tout entière. C'est aussi comme si pas moins de 15 000 terrains de football partaient en fumée en l'espace de quatre jours. Symbole de ce phénomène hors norme, les feux de La Teste-de-Buch et de Landiras ont fait à eux deux plus de dégâts que l'ensemble des incendies l'été dernier partout en France. Environ 9 600 hectares avaient alors brûlé entre juin et septembre. Une catastrophe à laquelle s'ajoutent les nombreux feux de ce début d'été. Près de 1 800 hectares calcinés autour du camp militaire de Canjuers dans le Var, 1 250 hectares dans les Pyrénées-Orientales et encore 650 début juillet dans les Cévennes. Des incendies plus précoces, d'où cet autre chiffre, 15 000 hectares brûlés au 15 juillet 2022, 15 fois plus qu'en 2021à la même période. Et cela pourrait empirer dans les prochaines semaines comme l'explique Patrick Marlière, météorologue et directeur de "Agate Météo". "Au mois d'août, cela risque de persister, car la tendance des prévisions météorologiques, même si elle n'est pas garantie à 100%, semble profiler la persistance d'un temps sec et chaud sur l'ensemble du territoire", dit-il. Selon ce spécialiste, 30 000 à 40 000 hectares pourraient partir en fumée d'ici la fin de l'été. TF1 | Reportage V. Dépret, O. Stammbach, C. Marchand