Incendies : la science au service des pompiers

Dans cette forêt, pas de flammes, il s’agit d’un exercice. Les pompiers de l’Allier sont en pleine formation, les uns utilisent le matériel, pendant que les autres font des mathématiques et calculent l’évolution d’un incendie. Ils collectent les données dans un but très précis. Il s’agit de prendre en compte tous les paramètres, le taux d’humidité de l’air, le degré des pentes du terrain, le niveau de sécheresse de la végétation, tous ces éléments leur permettent d’anticiper l'avancée des flammes. Les pompiers sont aussi mieux équipés grâce à cette innovation technologique. Une lance haute pression, elle projette dix fois moins d’eau qu'une lance classique, plus économe et surtout plus efficace. La lance a été testée dans un laboratoire de l’est de l’Hexagone. Au milieu des champs, Anthony Collin, responsable de l’opération scientifique “feux”, et ses équipes mènent d'autres recherches, pour mieux protéger les habitants. Depuis un an, ils étudient le rôle de la végétation dans la propagation du feu. Les résultats de ces recherches serviront à définir de nouvelles normes sur l’aménagement des jardins. TF1 | Reportage R. Rosso M. Simon N. Chiesa