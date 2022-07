Incendies : le vent, un facteur de risque supplémentaire

Nous connaissons bien la tramontane et le mistral. Ils parcourent de grandes distances sur des sols totalement desséchés, très chauds. Ce sera dans le Sud-Ouest ou encore du côté de la Vallée du Rhône. Lorsque ces vents arrivent sur le littoral, ils transportent évidemment de l’air très chaud et très sec, contrairement à de l’air qui pourrait remonter de Méditerranée, plus frais et plus humide. Mais ce n’est pas tout. Les reliefs influencent également ces vents. Lorsque ces vents traversent ces reliefs, ils ont tendance à être plus secs et encore plus chauds. Heureusement, durant la période nocturne, ces vents ont tendance à faiblir et à être un peu moins violents, avec la baisse de la température. Et c’est à ce moment-là que les pompiers peuvent travailler dans de meilleures conditions. Ils travaillent durant la nuit et la matinée, parce qu’en cours d’après-midi, ces vents vont malheureusement pouvoir reprendre. C’est en fin d’après-midi qu’ils sont les plus violents et les plus dangereux. Et cela devrait encore durer jusqu’à dimanche. TF1 | Plateau L. Bodin