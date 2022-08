Incendies : les Canadair sont-ils irremplaçables ?

Ils ont lutté sans relâche tout l’été. Réaliser plus de 6 000 largages pour sauver des forêts, des maisons et des villages entiers au-dessus des zones les plus escarpées. Une fois de plus, les douze précieux Canadair s’imposent comme le moyen le plus efficace contre les incendies. Plus de 50 ans après ses débuts en France, il est toujours le seul bombardier d’eau en service qui “écope”. Autrement dit, qui se ravitaille en eau en plein vol. Il peut récupérer 6 000 litres d’eau en moins de douze secondes. C’est une manœuvre délicate qui nécessite deux pilotes à bord. Son problème, c’est son prix qui est entre 30 à 50 millions d’euros et son entretien qui coûte très cher. D’après les syndicats, il faudrait au moins en acheter deux de plus pour contrer l’augmentation des feux de forêt. Deux rapports sénatoriaux de 2012 et de 2019 affirment qu’il faut renouveler les Canadair vieillissants. Deux tiers d’entre eux ont plus de 25 ans d’ancienneté. TF1 | Reportage A. Basar, A. Bako, J.V. Molinier