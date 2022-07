Incendies : les fumées sont-elles toxiques ?

Il y a les fumées visibles au loin, mais il y a aussi l’odeur qui inquiètent à raison, les riverains et les vacanciers. "Il est clair qu’il va y avoir encore énormément de fumées sur ce secteur qui seraient extrêmement incommodantes et qui, pour des personnes même en bonne santé, pourraient très rapidement être problématiques", affirme le lieutenant-colonel du SDIS 33, Olivier Chavatte. Les incendies de forêt sont un cocktail toxique. Les fumées noires contiennent du benzène, du cyanure et du monoxyde de carbone, responsable des asphyxies. Les fumées blanches quant à elles, dégagent des particules fines, aussi nuisibles que celles des pots d’échappement, en cas d’exposition prolongée. "Ces particules ultra-fines peuvent être responsables à termes de maladies respiratoires chez les gens qui sont exposés souvent à des feux", explique Gilles Dixsaut, spécialiste des voies respiratoires. Dans la population, les enfants, les femmes enceintes et les asthmatiques doivent rester vigilants. Il est conseillé de suivre la direction du vent pour éviter au maximum de respirer ces fumées. TF1 | Reportage C. Auberger, O. Satmbach