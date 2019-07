Incendies : les pompiers des Bouches-du-Rhône en alerte maximale

Ce dimanche 28 juillet, les pompiers des Bouches-du-Rhône ont été mobilisés par plusieurs départs de feux. À cause de l'arrivée du mistral qui souffle par bourrasque jusqu'à 90 km/h, un tiers du département est placé en risque d'incendie très sévère. Un dispositif exceptionnel est instauré. Quatre cents pompiers supplémentaires sont placés en renfort sur des points stratégiques et un hélicoptère bombardier d'eau est venu renforcer la flotte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.