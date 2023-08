Incendies : les pompiers en alerte rouge

À Allauch ce vendredi, dans le jardin de cet habitant, la vigilance est encore montée d’un cran. Il a rapproché sa pompe de la piscine, il vérifie qu’elle fonctionne. Pour lui, c’est devenu un rituel de l’été après un traumatisme il y a quelques années. Il a eu peur de rester piéger ici. Au point qu’actuellement, il a construit sur son terrain un petit abri anti-feu prêt à accueillir sa famille. Pour ce week-end, c’est le vent avec des rafales à 80 kilomètres par heure qui inquiètent le plus les habitants. Voilà pourquoi les services municipaux multiplient les messages de prévention. Les bénévoles des comités feux de forêts patrouillent sans relâche pour surveiller et être prêts à intervenir à la moindre fumée observée dans la colline. Pendant tout le week-end, les Bouches-du-Rhône sont placés au plus niveau du risque incendie. Ce sera aussi le cas pour le Var dimanche où vous pourrez trouver ce type de signalisation comme actuellement à Marseille. TF1 | Reportage M. Perrot, E. Bonnot