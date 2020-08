Incendies : les sapeurs-pompiers sur le qui-vive

Les fortes chaleurs font craindre le pire sur le front des incendies, d'autant que les sols sont très secs. Cette semaine, un feu a ravagé plus de mille hectares à Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Mais un peu partout dans l'Hexagone, les pompiers sont sur le qui-vive. C'est notamment le cas dans la forêt de Fontainebleau, où il est difficile de repérer les feux qui se propagent dans le sol. Un quatrième feu ce vendredi après-midi a brûlé au moins cinq hectares de forêts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.