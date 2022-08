Incendies : quinze départs de feu simultanés en Bretagne

Un immense panache de fumée noire s'élève à quelques centaines de mètres des vacanciers qui n'en croient pas leurs yeux. En quelques heures, dans l'après-midi de ce samedi, quinze départs de feu ont été signalés dans le Morbihan. Le premier est situé à Saint-Philibert. Les flammes embrasent la végétation aux abords d'un lotissement évacué par précaution. Un touriste a vu toute la scène. "On a commencé à entendre les sirènes. Je me suis rendu sur place, il n'y a pas encore les pompiers. Ça partait dans tous les sens et ça évacuait une résidence qui était juste devant le départ de feu", raconte-t-il. Les habitants sinistrés ont été répartis dans des salles communales. Ils ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Aucune victime n'est à déplorer. Et sur place, pour combattre les flammes, 320 pompiers et 102 véhicules sont mobilisés. Certains feux sont maîtrisés quand d'autres continuent de progresser. Des renforts de pompiers venus de Loire-Atlantique sont sur le point d'arriver. TF1 | Reportage M. Debut, C. Ebrel, A. Benaouina