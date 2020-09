Incivilités et insécurité : quand les citoyens attaquent l'État

Les initiatives se multiplient dans les quartiers où la délinquance est récurrente. De nombreux habitants ont décidé de créer des collectifs et d'attaquer l'État pour ce qu'ils considèrent être de l'inaction. À Marseille par exemple, l'Etat vient d'ailleurs d'être condamné sur la question des rodéos sauvages.