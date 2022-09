Incivilités, mise en danger : le ras-le-bol des agents des routes

Il n'est ni secouriste ni gendarme, mais pour lui aussi, il y a urgence. Premier sur les lieux, ces agents de la route sont face à un accrochage entre deux voitures qui n’a fait aucun blessé. Ils doivent sécuriser la zone afin d'éviter surtout qu’un nouvel accident ne se produise. Cette fois-ci, l’échange est courtois. Mais à chaque fois que Sylvain Le Bourlot, un agent d’exploitation à la direction des routes d'Île-de-France (DIRIF), descend de son camion, c’est l’inquiétude. Les agents de la route sont tout le temps vulnérables face à la vitesse et aux accès de colère. La nuit, la tension monte. Ce soir-là l’autoroute A3 est coupée pour travaux, l’équipe est chargée de rouvrir la circulation, jamais assez tôt pour les plus pressés. Un peu plus loin, une voiture a forcé le passage. Aux agents de désamorcer la tension à chaque voiture. Chaque confrontation use un peu plus. Farid El Ghebontni travaille sur les routes depuis deux ans mais pense déjà à changer de métier. Très peu portent plainte pourtant les incivilités contre un agent de l’État sont punies de 45 000 euros d’amendes et d’une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison ferme. TF1 | Reportage F. De Juvigny, D. Salmon, C; Nieulac