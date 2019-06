Incontournable boléro !

Le "Boléro" est une des œuvres les plus connues au monde, mais c'est toujours aussi un défi que de la réinterpréter. La chorégraphie de Maurice Béjart sur la musique de Ravel est une performance physique, seize minutes non-stop sur scène. Pour sa création, le suédois Mats Ek a mis en avant non pas un soliste, mais le groupe. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.