Incroyable mais vrai : avalé par une baleine, un pêcheur en ressort indemne

Michael Packard a le sourire d'un miraculé et ne cesse de raconter son invraisemblable histoire depuis qu'il a quitté l'hôpital. "Je plongeais à 13 mètres de profondeur et j'ai senti un énorme coup. Tout est devenu noir. Je ne pouvais rien voir, je sentais juste les mouvements de la baleine qui nageait" a-t-il affirmé. L'expérience de ce pêcheur de homard au large de Cap Cod dans le Massachusetts est extrêmement rare. Mais elle s'est déjà produite par le passé. Il y a sept mois en Californie, deux kayakistes ont failli terminer entre les mandibules du cétacé. Là encore, plus de peur que de mal. En fait, les baleines à bosse se nourrissent de poissons et de planctons. En une seule gorgée, elles avalent l'équivalent de leur volume en eau, puis la filtrent avec leur fanon. Cela grâce à leur mandibule inférieure qui peut se dilater, jusqu'à atteindre les deux tiers de leur corps. Michael Packard, qui respirait grâce à son équipement de plongée, pense s'y être resté pendant 40 secondes. Le pêcheur de homard a ensuite été secouru par son collègue qui le suivait sur leur bateau. Il s'en tire avec quelques ecchymoses et une histoire à raconter à ses deux garçons.