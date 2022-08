Incroyable mais vrai : la Polynésie... en Bretagne !

La Polynésie comme vous ne l'avez jamais vu. Des plages à couper le souffle et un accueil envoûtant. Sur cet archipel de sable blanc et d'eau turquoise, on pourrait croire sur un Anatole du bout du monde. Mais il y a un détail qui ne trompe pas, ils parlent tous français. Nous sommes effectivement en Bretagne, sur l'archipel des Glénan. Tuha Donati, musicien, est Tahitien d'origine. Il est tombé amoureux du coin il y a 40 ans. Entre les petites iles, on croise parfois des pirogues tahitiennes. Ce club polynésien a fait des Glénan son terrain de jeu. Si les Glénan ont pour surnom la Polynésie bretonne, c'est avant tout pour son eau cristalline et ses fonds marins. Chaque été, les amateurs viennent y passer leurs baptêmes de plonger pour en prendre pleine la vue. La clarté de l'eau se réduit à la présence d'une microalgue, le Maërl. Comme dans les Pacifiques, les Glénan sont aussi le paradis des rois de la glisse. L'école de voile emblématique de l'archipel accueille plus de 3 500 stagiaires tous les ans. Les apprentis marins logent dans des dortoirs, parmi les seules constructions des iles. Il n'y a pas d'eau courante ni raccordement électrique. Un seau d'eau par jour pour la douche, quelques panneaux solaires et des toilettes sèches avec vue sur mer. Les stagiaires vivent en communauté sur leur petite île. Et comme chaque soir, au moment du dîner, ils assistent à un coucher de soleil somptueux sur... les Glénans. TF1 | Reportage P. Géli, A. Janssens