Inde : ils ont sauvé le rhino unicorne

C’est un territoire grand comme dix fois Paris. La réserve de Kaziranga, à l'extrême Nord-Est de l’Inde, abrite des éléphants, des buffles, des cerfs, toutes sortes d'oiseaux et de reptiles, mais les plus nombreux, ce sont les rhinocéros unicornes. Les touristes viennent spécialement pour eux, pour cette espèce qui a bien failli s’éteindre. La famille que nous avons croisée n’en avait jamais vu d’aussi près. L’un d’eux traverse même la route, juste devant leur voiture, un mâle de près de 2 000 kilos. Contrairement à son cousin africain, le rhinocéros indien ne possède pas deux, mais une seule corne. Et c’est pour celle-ci qu'ils sont attaqués. Les cornes de rhinocéros auraient des vertus aphrodisiaques et guériraient du cancer, selon la médecine traditionnelle chinoise. Les braconniers les vendent jusqu’à 50 000 euros le kilo. Alors, des gardes forestiers patrouillent jour et nuit pour protéger les mammifères herbivores. En 2022, ils ont arrêté une cinquantaine de braconniers, sans qu’aucun animal n'ait été tué. TF1 | Reportage M. Laouamen, R. Pateriya